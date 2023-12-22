ВОЙНА В Украине Германия предоставила зимний пакет помощи украинской энергетике

2023-12-22 14:35

Германия через Европейское энергетическое сообщество предоставила Украине зимний пакет помощи более чем на 88 млн евро. Об этом сообщили в совместном пресс-релизе министерства экономики и защиты климата и иностранных дел ФРГ.



"Федеральное правительство предоставляет Европейскому энергетическому сообществу еще 88,5 млн евро. Федеральное министерство экономики и защиты климата выделяет 54,3 млн евро через KfW, а федеральное министерство иностранных дел - 34,2 млн евро", - говорится в пресс-релизе.



Оба министерства напоминают, что во вторую зиму захватнической войны российская авиация продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.



Украина использует Фонд энергетической поддержки, среди прочего, для финансирования источников энергии, запасных частей и оборудования, таких как трансформаторы и генераторы, которые помогают поддерживать энергоснабжение Украины. Украинские энергетики могут использовать его для ремонта разрушенных подстанций и электростанций, чтобы продолжать снабжать население электроэнергией и теплом. Другая часть средств будет использована для проектов перехода на зеленую энергетику, таких как фотоэлектрические системы на общественных зданиях и "зеленая" реконструкция Украины.



Германия остается крупнейшим донором фонда поддержки энергетики, который собрал около 400 млн евро с февраля 2022 года. Европейское энергетическое сообщество проводит тендеры на закупку товаров и контролирует использование денежных средств.



Взносы в фонд энергетической поддержки являются частью зимнего пакета федерального правительства для Украины стоимостью более 1,6 млрд евро, который также включает военные взносы в противовоздушную оборону, поддержку политики развития и гуманитарную помощь.