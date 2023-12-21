Армия Украины за сутки ликвидировала более тысячи оккупантов - потери врага достигли 350 тысяч
2023-12-21 14:29
Украинские военные за сутки уничтожили 1080 оккупантов. Общее количество потерь рашистской армии с начала вторжения составляет около 350 270 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В целом с начала войны ликвидировано:
- танков – 5828 (+14)
- боевых бронированных машин – 10825 (+31)
- артиллерийских систем – 8226 (+20)
- РСЗО – 932 (+4)
- средств ПВО – 611
- самолетов – 324
- вертолетов - 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6342 (+26)
- крылатых ракет – 1613 (+1)
- кораблей/катеров - 22
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 10919 (+48)
- специальной техника – 1208 (+5)
- керченских мостов – 1