ВОЙНА В Украине Армия Украины за сутки ликвидировала более тысячи оккупантов - потери врага достигли 350 тысяч

2023-12-21 14:29

Украинские военные за сутки уничтожили 1080 оккупантов. Общее количество потерь рашистской армии с начала вторжения составляет около 350 270 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.


В целом с начала войны ликвидировано:

  • танков – 5828 (+14) 
  • боевых бронированных машин – 10825 (+31)
  • артиллерийских систем – 8226 (+20) 
  • РСЗО – 932 (+4) 
  • средств ПВО – 611
  • самолетов – 324 
  • вертолетов - 324 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6342 (+26) 
  • крылатых ракет – 1613 (+1) 
  • кораблей/катеров - 22 
  • подводных лодок – 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10919 (+48) 
  • специальной техника – 1208 (+5) 
  • керченских мостов – 1 
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