ВОЙНА В Украине Армия Украины за сутки ликвидировала более тысячи оккупантов - потери врага достигли 350 тысяч

2023-12-21 14:29

Украинские военные за сутки уничтожили 1080 оккупантов. Общее количество потерь рашистской армии с начала вторжения составляет около 350 270 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



В целом с начала войны ликвидировано:



