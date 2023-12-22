ВОЙНА В Украине Стало відомо, коли перші українські пілоти розпочнуть тренування на сучасних винищувачах у Франції

2023-12-22 22:12

"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки у Франції вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами", - йдеться в річному звіті Міністерства оборони Франції.

За інформацією ЗМІ, льотчиків готуватимуть на навчально-тренувальних літаках Alfa Jets французьких ВПС. Франція не має на озброєнні винищувачів F-16.

Нагадаємо, Україна домовилась з Францією про навчання військових льотчиків управлінню американськими винищувачами F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Український лідер також повідомив, що мав розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також програми навчання українських пілотів на винищувачах F-16 запустили Данія та Нідерланди. Мінімальний термін навчання пілотів складає шість місяців.