ВОЙНА В Украине Стало відомо, коли перші українські пілоти розпочнуть тренування на сучасних винищувачах у Франції

2023-12-22 22:12

"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки у Франції вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами", - йдеться в річному звіті Міністерства оборони Франції.

За інформацією ЗМІ, льотчиків готуватимуть на навчально-тренувальних літаках Alfa Jets французьких ВПС. Франція не має на озброєнні винищувачів F-16.

Нагадаємо, Україна домовилась з Францією про навчання військових льотчиків управлінню американськими винищувачами F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Український лідер також повідомив, що мав розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також програми навчання українських пілотів на винищувачах F-16 запустили Данія та Нідерланди. Мінімальний термін навчання пілотів складає шість місяців. 

subscriber subscriber

Еще по теме

Истребители F-16 способны уничтожать вражеские ракетные комплексы прямо там, где они находятся

2023-12-13 08:24

Игнат о важности F-16: могут уничтожать С-300 и С-400

2023-12-12 21:37

Украина вскоре получит F-16, но с союзниками обсуждают не только их, - Умеров

2023-12-09 09:30

Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине

2023-12-06 20:04

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Стало відомо, коли перші українські пілоти розпочнуть тренування на сучасних винищувачах у Франції

2023-12-22 22:12

Сбежавших за границу украинских мужчин попытаются вернуть для мобилизации

2023-12-22 19:31

УКРАЇНЦІВ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ЗМІНИ ДО ПРИКОРДОННОГО РЕЖИМУ - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

2023-12-22 18:28

Украинским пенсионерам-переселенцам дадут еще три месяца для идентификации

2023-12-22 17:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Стало відомо, коли перші українські пілоти розпочнуть тренування на сучасних винищувачах у Франції 2023-12-22 22:12
Сбежавших за границу украинских мужчин попытаются вернуть для мобилизации 2023-12-22 19:31
УКРАЇНЦІВ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ЗМІНИ ДО ПРИКОРДОННОГО РЕЖИМУ - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК 2023-12-22 18:28
Украинским пенсионерам-переселенцам дадут еще три месяца для идентификации 2023-12-22 17:32