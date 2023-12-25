ВОЙНА В Украине Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

2023-12-25 16:05

 

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия - уже внесен запрос на мобилизацию 500 тысяч военных.

Кабмин занимается разработкой правил мобилизации, поделился глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде в своем канале в Telegram. "Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила", - отметил политик. Арахамия добавил, что сегодня, 25 декабря Кабмин "должен был бы внести законопроект о мобилизации, над которым он работает по просьбе военных".

"Президент (Владимир Зеленский, - Ред.) четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем...", - подчеркнул глава фракции.

 Продолжается мобилизация - изменения, о которых сообщалось

19 декабря Владимир Зеленский во время большой итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

Позже глава Минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что большое количество людей армии нашего государства необходимо, чтобы серьезно усилить линию соприкосновения с российскими оккупантами, длина которой составляет более трех тысяч километров.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что такое количество людей в нашей стране могут мобилизовать в течение года. Эксперт подчеркнул, что людей после мобилизации нужно качественно готовить к участию в боевых действиях.

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