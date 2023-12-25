ВОЙНА В Украине Сбили пять роССийских самолетов за три дня: что известно о большом успехе ВСУ

2023-12-25 16:48

За три дня Силы обороны сбили пять российских истребителей. Кроме многоцелевого Су-30, поразили четыре бомбардировщика Су-34 — на юге и Донбассе. В Воздушных силах ВСУ был установлен пока мировой рекорд, когда в бою было уничтожено сразу пять летательных аппаратов. До этого рекорд установил Израиль (четыре самолета). Поэтому оккупанты сделают паузу и будут переосмысливать свои дальнейшие действия. И, конечно, будут менять тактику боевых действий на юге.

В минувшие сутки силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины уничтожили два российских истребителя — бомбардировщик Су-34 и многоцелевой Су-30.

Как уточнили в командовании Воздушных сил ВСУ, самолеты уничтожили зенитные ракетные подразделения: Су-34 — в Донецкой области, а Су-30СМ — над акваторией Черного моря.

Накануне командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о поражении российского Су-34 на Мариупольском направлении. Он также добавил, что на Одесском направлении вели боевую работу по Су-30 в Черном море, поражение которого требует подтверждения.

Подтвержденный Су-30 стал уже пятым сбитым Силами обороны Украины российским самолетом за три дня. В течение 22 декабря ВСУ уничтожили три Су-34 на южном направлении.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Су-34 давно не попадали в статистику потерь России. По его словам, этот самолет – один из новейших бортов на вооружении армии РФ и может стоить от 50 млн долларов.

Российские бомбардировщики Су-34, скорее всего, были сбиты на юге Украины зенитно-ракетным комплексом Patriot, который перебросили поближе к фронту, а именно в Херсонскую область.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские военные в течение длительного времени "охотились" за российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 на юге.

Юрий Игнат впоследствии отметил, что потери противника, безусловно, окажут влияние на активность ВС РФ на южном направлении и будет фиксироваться такая ситуация еще некоторое время. оккупанты хотят уменьшить риски для себя, ведь для пилотов это стало неким психологическим ударом.

"Однако атаки будут восстанавливать. Самолетов у них достаточно. Сбрасывать авиабомбы могут и самолеты Су-35, и Су-34, и, скорее всего, это могут делать Су-24", — добавил Юрий Игнат.

Соответственно, авиабомбы, колоссальное количество которых сбрасывали раньше, могут недолетать или лететь не так далеко, как хотелось бы противнику.

Если брать предварительные сведения, то российские оккупанты значительно чаще атаковали мирные города и села. К примеру, 22 декабря сообщалось, что за сутки ВС РФ нанесли три авиационных удара с применением 15 управляемых авиабомб по населенным пунктам левого и правого берегов Днепра Херсонской области.

Аналитики ISW аналогичного мнения. По данным экспертов, российские оккупанты уменьшили свою авиационную активность и использование авиационных бомб после того, как украинские Вооруженные силы сбили несколько российских истребителей Су-34 на юге Украины.

Власти России рассматривают вопросы эвакуации российских авиационных подразделений из временно оккупированного Крыма. Подробности в эфире телеканала FREEДОМ сообщил Сергей Братчук, глава Общественного совета при Одесской ОВА, представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

"Враг, как ни странно, сейчас, в разгар войны, занимается вопросами возможной эвакуации своих подразделений, прежде всего Воздушных сил", – оценил ситуацию на полуострове он.

Министерство обороны РФ официально не сообщало о потере указанных самолетов, в то же время российский провоенный Телеграмм-канал Fighterbomber, по данным аналитиков, связанный с воздушными силами России, подтвердил, что, по меньшей мере, один истребитель действительно был сбит, опубликовав фото якобы спасательной операции пилотов. Этот паблик утверждает, что самолет был сбит с ЗРК Patriot.

Потери России в авиации: сколько самолетов имели оккупанты в начале вторжения и в каком они состоянии

До начала полномасштабного вторжения России в Украину так называемая "вторая армия мира" имела на вооружении более четырех тысяч единиц авиации. Сейчас оккупанты потеряли более 300 самолетов и столько же вертолетов.

Согласно данным портала Global Firepower, Россия к началу полномасштабного вторжения имела 4 182 единицы авиационной техники. В это число входят самолеты, вертолеты, летающие радары и другие виды авиации.

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко утверждает, что на конец 2021 года российская армия имела более 400 единиц модернизированных истребителей Су-27СМ, Су-30СМ, Су-35, и тому подобное.

Также оккупанты имели на вооружении более 1,5 тысячи вертолетов, а также вспомогательную технику: 18 самолетов-заправщиков, около 10 летающих радаров А-50 и А-50М, командные пункты типа Ил-22.

Напомним, в мае 2023 года над Брянской областью РФ подразделения зенитно-ракетного комплекса Patriot за считанные минуты уничтожили пять вражеских воздушных целей, среди которых были два самолета и три вертолета.