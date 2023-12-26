ВОЙНА В Украине В ВСУ с юмором отреагировали на волну фейков о сбитых в Украине истребителях F-16

2023-12-26 10:26

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал сообщение российских пропагандистов о том, что армия рашистов уже якобы засекла и сбила в Украине западные самолеты-истребители F-16.

"Они завершат "этот тяжелый год", пожалуй, по меньшей мере двумя эскадрильями… На самом деле, действительно, их сообщения радуют: за день по 5 украинских самолетов уничтожаются в сводках их Генерального штаба. И о F-16 вообще мемы ходят, что они уже даже их нашли в Украине.

Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну, скажите хоть офрекордз, есть уж? Люди хотят верить в то, что они (истребители F-16) в Украине. Ну, враг поверил и враг их "уничтожает", - отметил Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, партнеры заявили о готовности передать американские самолеты, а Украина готовится принять их. Идет подготовка не только летчиков, но и инженеров и инфраструктуры.