ВОЙНА В Украине В Киеве уже появились мобильные блокпосты с военными и полицией - для чего это нужно

2023-12-26 15:37

В Киеве на дорогах появились блокпосты с военными и полицией. В городской военной администрации заявили, что это плановые учения Сил обороны.

"В условиях войны, защита и безопасность Киева и его жителей - это сверхважная задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы с 25 по 28 декабря.

Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпостов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Учения имеют задачу - усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности в случае обострения ситуации и определенные меры по защите гражданского населения.

"Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют... Такие тренировки нужно проводить системно, а по результатам штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи - защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз", - добавил Попко.