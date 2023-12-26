ВОЙНА В Украине За руль авто не сядешь, квартиру не продашь: какие ограничения предлагает проект закона о мобилизации

2023-12-26 16:05



В Украине появился текст нового проекта закона о внесении изменений в положение о мобилизации в Украине с жестокими ограничениями для уклонистов.

К примеру, они не будут иметь права на получение госуслуг или на продажу собственной квартиры. Так, согласно новой редакцией статьи 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, украинцы должны создать зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, который прописало правительство Украины.

Именно через него государство будет присылать мужчинам "повестку в армию", точнее сообщение с требованием явиться в тот или иной центр комплектования и социальной поддержки. Также через электронный кабинет призывника (есть еще вариант сделать необходимое через центр предоставления административных услуг) украинцы должны в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления уточнить свои учетные данные.

Граждан, которые не создадут электронный кабинет, ждет следующее:

Запрет на выезд за границу;

блокировка всех операций с движимым и недвижимым имуществом;

запрет на получение водительских прав и на вождение собственным автомобилем;

ограничение права в пользовании собственными средствами и другими ценностями;

невозможность заключить кредитный договор, договор займа;

приостановление получения льгот и услуг от государства.

В то же время все ограничения обещают снять, если военнообязанный или резервист выполнит необходимые положения третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В Украине есть запрос на мобилизацию 500 тысяч военных

Соответствующую цифру озвучивал президент Украины Владимир Зеленский на своей последней пресс-конференции, акцентируя, что военные говорят о необходимости мобилизовать именно столько людей.

Накануне в "Слугах народа" уточнили, что соответствующий запрос уже внесен на рассмотрение, им занимается Кабмин Украины. В частности, Давид Арахамия говорил, что 25 декабря правительство покажет новый законопроект о мобилизации.