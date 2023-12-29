Спорт Испанские топ-клубы намерены серьезно бороться за украинского форварда Артема Довбика

2023-12-29 18:28

Артем Довбик близок к тому, чтобы уже следующим летом перейти в один из грандов европейского футбола. На нападающего сборной Украины и Жироны претендует еще один топ-клуб из Испании.

По информации журналиста Экрема Конура, в услугах украинца заинтересован не только мадридский Атлетико, о чем стало известно ранее, но и каталонская Барселона. Напомним, что в ворота последней украинец недавно забил гол.

Клубы готовы вступить в переговоры по Довбику летом следующего года, ведь в текущем сезоне форвард был сыгран уже за две команды. В текущем сезоне Артем провел 20 матчей за Жирону, в которых забил 12 голов и сделал шесть голевых передач. Контракт Довбика с Жироной действует до 30 июня 2028 года.