Спорт Форвард Артем Довбик пояснил, почему предпочел переход в Жирону

2023-08-10 11:34

У нападающего Артема Довбика были предложения от многих футбольных клубов, однако он решил выбрать вариант именно с Жироной.

По словам самого форварда, предложение от каталонцев было наиболее конкретным, и потому форвард не колебался, когда принимал его.

"Кроме Жироны были варианты, но там я был не первым номером, а вторым или третьим в шорт-листах. Ждать еще две или три недели я уже не хотел, потому что так ждал прошлым летом. Тогда тоже мне говорили: "Подожди, завтра мы продадим того, зарплатная ведомость будет меньше, мы тебя подпишем". Такое я уже где-то слышал, поэтому не хотел ждать.

Жирона была нацелена, Жирона была конкретна, и самое главное, что все желали меня видеть в этом клубе. Поэтому я сделал свой выбор в пользу Жироны и думаю, что не ошибся.

Конечно, какая-то ответственность чувствуется, потому что на меня были потрачены рекордные деньги для Жироны. Я хочу выжать свой максимум в этой команде.

Думаю, что моя работа на футбольном поле, на тренировках превратится в голы в Ла Лиге", - сказал Довбик в интервью Футбол TIME.