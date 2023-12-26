ВОЙНА В Украине Когда вступит в силу новый закон о мобилизации 2024 года: нардеп назвал дату

2023-12-26 19:15

 

Голосование в первом чтении за новый проект мобилизации может пройти 10-12 января.

В Украине новые правила мобилизации начнут действовать не раньше весны. В то же время голосование в первом чтении пройдет, вероятно, до 12 января.

Об этом со ссылкой на народного депутата Александра Горенюка, пишет журналист Андрей Цаплиенко.

Как отмечается, голосование в первом чтении за новый проект мобилизации может пройти 10-12 января. После чего может начаться предоставление правок в комитете – на это уйдет еще до трех недель.

Что будет происходить дальше

  • рассмотрение в Раде во втором чтении вместе со всеми правками — конец января.
  • подпись президента — в случае вето будет третье чтение.
  • Законопроект вступит в силу через один месяц после его опубликования.

Напомним, что вечером 25 декабря в Верховную Раду Украины внесли новый законопроект №10378 об изменениях в проведении мобилизации и военного учета. Нововведения в проекте вызвали волну негодования в обществе.

subscriber subscriber

Еще по теме

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

2023-12-26 21:37

За руль авто не сядешь, квартиру не продашь: какие ограничения предлагает проект закона о мобилизации

2023-12-26 16:05

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

2023-12-25 16:05

Данилов рассказал о сроке мобилизации 500 тысяч человек

2023-12-23 14:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Части ВПЛ отменят выплаты с 1 января: кого это коснется

2023-12-26 22:15

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

2023-12-26 21:37

фото От роССийского корабля "Новочеркасск" остался "скелет", экипаж погиб, - Игнат

2023-12-26 20:48

Надо наносить роССиянам потери до тех пор, пока не откажутся от войны, - Залужный

2023-12-26 20:04
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Части ВПЛ отменят выплаты с 1 января: кого это коснется 2023-12-26 22:15
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек" 2023-12-26 21:37
фото От роССийского корабля "Новочеркасск" остался "скелет", экипаж погиб, - Игнат 2023-12-26 20:48
Надо наносить роССиянам потери до тех пор, пока не откажутся от войны, - Залужный 2023-12-26 20:04