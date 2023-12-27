ВОЙНА В Украине Учет военнообязанных за границей: как планируют возвращать мужчин и что грозит уклонистам

2023-12-27 19:15

Правительство внесло в Раду новый законопроект о мобилизации и военном учете.

В Верховную Раду Украины внесли законопроект №10378 об усовершенствовании мобилизации и военного учета. Законопроектом предлагается внести ряд изменений в законы о мобилизации и военной службе. В нем, в частности, предусмотрены меры, которые могут быть применены к военнообязанным за отказ явиться в ТЦК и СП, а также наказание за уклонение от мобилизации.

Власти также работают над вопросом возможного ограничения некоторых прав военнообязанных украинцев за границей, которые не станут на военный учет.

Всё, что известно о учете военнообязанных за границей:

Электронные вызовы в ТЦК получат все

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в случае принятия решения о вызовах в территориальные центры комплектования (военнокоматы) через электронное уведомление их будут отправлять военнообязанным и в Украине, и за рубежом.

По его словам, Министерство обороны рассматривает возможность извещать военнообязанных мужчин о необходимости явиться в ТЦК через электронное уведомление. При этом его получателями будут и украинцы, которые находятся за пределами страны.

"Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем", — подчеркнул министр.

Рустем Умеров добавил, что Минобороны работает над техническими решениями для того, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Как Минобороны будет возвращать уклонистов из-за границы

Министр обороны Умеров подчеркнул, что стратегическая задача Украины – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года.

Минобороны Украины планирует сделать учет военнообязанных украинцев, живущих за границей, и агитировать их возвращаться защищать Родину.

"Во-первых, мы хотим сделать учет этих людей, просто призываем их пройти учет. Во-вторых... после учета мы предлагаем им разные опции, мотивирующие... Мы ему предложим рекрутинг, где он может выбрать специальность... где он будет служить, с кем он будет служить", – говорит глава Минобороны.

В то же время он отметил, что власти сейчас работают над вопросом возможного ограничения некоторых прав украинцев за границей, которые не станут на учет.

"Но мы консультируемся здесь... с правоохранительными органами, Министерством юстиции... Но фокус не на том, как наказать человека, а как сделать это с честью и предоставить все возможности для того, чтобы у человека-военнослужащего было право...Какие категории ограничений будут введены — это уже коллективное решение. И пропустит ли это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", — пояснил министр.

Как военнообязанным за границей будут вручать повестки

Умеров отметил, что в Украине за последние полтора месяца консолидировали все базы данных, чтобы понимать, сколько украинских мужчин призывного возраста после начала полномасштабного вторжения уехали за границу.

"То есть видим, сколько у нас в Украине (военнообязанных — ред), сколько за границей, проверяем это вместе с МИДом, то есть у нас есть такая информация…. Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет поучаствовать в том, чтобы защищать свою страну", — уточнил министр.

Как будут наказывать уклонистов за границей

Народный депутат от "Батькивщины" и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко сказал, если человек находится за границей, он тоже должен пройти эту идентификацию, а если не пройдет, то это значит, что "будут последствия".

"Одним из последствий, например, может быть — не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто нового не предоставит. Он (человек — ред.) не сможет делать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо, извините, как-нибудь подарить и т.д. Этого тоже не может быть сделано", — рассказал он.

По его словам, изменения будут и в отношении банковских услуг.

Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учет.

"Это значит, что могут отключиться даже банковские карты. То есть физически тот человек, который находится за границей, он должен пройти эту идентификацию. Если у него все в порядке, он выехал за границу по определенным документам. Вы же видите, кстати, Генеральный штаб просит, чтобы убрать из демобилизации людей, точнее, убрать тех, кто не подлежит мобилизации, людей со второй группой инвалидности, т.е., все равно ты проходишь военный учет, но ты будешь тем человеком, который, возможно, будет мобилизован", — резюмировал нардеп.