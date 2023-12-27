ВОЙНА В Украине В ВСУ объяснили, есть ли смысл удерживать Марьинку

2023-12-27 20:04

Задача военного командования прежде всего – сохранить личный состав. В частности, в боях за Марьинку в Донецкой области.

Об этом в интервью "ВВС News Украина" заявил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский.

Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл удерживать Марьинку, он ответил, что сегодня украинские защитники защищают свою землю.

"Не путем самодурства или ликвидации нашего личного состава, а умелых действий: маневром, огнем, перемещением, введением противника в заблуждение. Поэтому сегодня вопрос не стоит так – отойти или что. Мы сегодня четко осознаем, если где-то все уничтожено или нет возможности – наш задача, прежде всего, сохранить личный состав, и мы принимаем все меры для того, чтобы она была не "любой ценой", — подчеркнул Тарнавский.

Он говорит, что оккупационные войска РФ практически стерли с земли этот город, а на некоторых участках даже фундамента нет.

"Марьинка — это небольшой городок, пригород Донецка, и бои за Марьинку ведутся уже не день и не месяц. Второй год там продолжаются активные боевые действия. Кстати, если сравнить Марьинку с Авдеевкой, то враг в Авдеевке не сильно хочет войти. Он хочет обойти ее, чтобы избежать боев в городе — это еще больше усложнит его проблемы. Мы это наблюдали во время боев за Бахмут", — говорит генерал.

Напомним, ВСУ опровергают заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что Россия якобы оккупировала Марьинку. Украинские военные подчеркивают, что "это не имеет ничего общего с реальностью". Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун говорит, что украинские военные находятся на севере Марьинки, где продолжается боевая работа.