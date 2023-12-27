ВОЙНА В Украине В ВСУ рассказали, кому не будут выдавать повестки на улицах

2023-12-27 22:15

Сотрудники ТЦК могут выписываться в общественных местах.

Сотрудники территориальных центров комплектования не будут выписывать повестку в общественных местах, если у гражданина есть при себе учетные документы.

Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что повестки могут выписываться на блокпостах, а также в других общественных местах.

"Если у вас есть при себе документы и военно-учетный документ, то к вам вопросов не будет. Это больше касается тех, кто уходит от постановки на военный учет", — пояснил Владимир Фитьо.

По его словам, первая повестка не означает отправки на фронт, — говорится об уточнении учетных данных. После этого мужчина проходите медицинское освидетельствование.

"Если нет оснований для отсрочки, ваша профессия сейчас востребована, то выписывается вторая повестка, по которой вас отправляют в учебный центр", — говорит Фитьо.

Обучение длится минимум месяц, затем отведено две недели на слаживание подразделения, рассказал представитель ВСУ.

"Если профессия сложнее, то обучение может длиться два-три месяца, в том числе и за границей. После этого только вы отправляетесь в воинскую часть. Первая повестка — это не отправка на войну", — заявил он.

Напомним, ранее в Минобороны прокомментировали вручение повесток в публичных местах. По словам спикера Иллариона Павлюка, многие заявляют о готовности присоединиться к рядам ВСУ, "если их позовут". Впрочем, а "как позвать" и сообщить таким украинцам, "что они нужны".