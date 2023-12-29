ВОЙНА В Украине Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що грошей на продовження чи розширення мобілізації нема

2023-12-29 16:31

Міністерство фінансів має багато питань щодо продовження мобілізації, а саме її термінів, планів та прогнозної чисельності осіб. На сьогодні внутрішній потенціал фінансування військових потреб армії вичерпано, пише slovoidilo.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час ютуб-проекту Forbes «Business Breakfast з Володимиром Федоріним».

За його словами, для початку потрібно дати Генштабу та Міноборони можливість знайти підходи у цьому питанні та запропонувати рішення щодо того, як вони бачать оптимізацію діючих витрат.

Штучно збільшити видатки не вийде, адже їх просто немає, зазначив Марченко.

«Якщо нам потрібно буде їх знайти, то нам потрібно розуміти в часі – їх потрібно знайти вже сьогодні, чи це березень-квітень-травень, можливо, друге півріччя. Тобто мені потрібна картина, як міністру, тоді можна буде говорити про забезпечення цих потреб», – пояснив глава Мінфіну.

 

 

 

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Названо число жертв и пострадавших в результате массированной атаки рашистов 2023-12-29 14:35
Украинские защитники уничтожили 114 из 158 вражеских воздушных целей 2023-12-29 12:29
Самый масштабный воздушный удар врага за все время войны - есть реакция Владимира Зеленского 2023-12-29 11:32