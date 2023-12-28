ВОЙНА В Украине В ВСУ объяснили, кому не будут вручать повестки на улицах и блокпостах

2023-12-28 19:15

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо рассказал, кому не будут выдавать повестки на улицах.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Так, по словам Фитьо, сотрудники территориальных центров комплектования не будут выписывать повестку в общественных местах, если у гражданина есть при себе учетные документы.

При этом он подчеркнул, что повестки могут выписываться на блокпостах, а также в других общественных местах.

"Если у вас есть при себе документы и военно-учетный документ, то к вам вопросов не будет. Это больше касается тех, кто уходит от постановки на военный учет", - объяснил он.

Фитьо также рассказал, что первая повестка не означает отправки на фронт, - говорится об уточнении учетных данных. После этого мужчина бцдет проходить медицинское освидетельствование.

"Если нет оснований для отсрочки, ваша профессия сейчас востребована, то выписывается вторая повестка, по которой вас отправляют в учебный центр", - сказал представитель Сухопутных войск.

По его словам, обучение длится минимум месяц, затем отведено две недели на слаживание подразделения.

"Если профессия сложнее, то обучение может длиться два-три месяца, в том числе и за границей. После этого только вы отправляетесь в воинскую часть. Первая повестка - это не отправка на войну", - добавил он.