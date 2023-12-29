ВОЙНА В Украине Оккупанты впервые применили одновременно все виды своих ракет и дронов

2023-12-29 09:35

В пятницу, 29 декабря, рашисты запустили по Украине все виды ракет и дронов. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, враг использовал Кинжалы, баллистические и крылатые ракеты, С-300, БпЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.

"Есть сбития по регионам, но, к сожалению, есть и пострадавшие... Столько красного (вражеские цели - ред.) на наших мониторах очень давно не было видно... Сначала разведка "Шахедами", дальше пустили ракеты разных типов. Традиционно они кружили, обходя потенциальные места, где их могут сбить, могли облететь по кругу область, зайти с другой стороны и нанести удар", - рассказал Игнат.

Напомним, утром 29 декабря московия устроила массированную атаку. Во всех областях объявлена воздушная тревога. Взрывы раздались во многих городах, во Львове еще и фиксировалось попадание дронов, также есть последствия в Киеве, Днепре, Одессе и Конотопе.

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