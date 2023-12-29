Названо число жертв и пострадавших в результате массированной атаки рашистов

В результате массированной атаки рашистов утром 29 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, 76 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.
По его словам, в Киеве погибли два человека (начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что в Киеве обнаружен один, а не двое погибших, 21 человек ранен - ред.), 18 травмированы в результате утренней атаки. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения.
Во Львовской области взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура - один человек погиб, 9 раненых.
В Днепропетровской области враг попал по торговому центру, погибли пятеро и травмированы 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли четырех пациенток.
В Одесской области есть попадание в трехэтажный дом, под завалами, возможно, находятся люди. Также в Одессе повреждены еще по меньшей мере два дома. С жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека. Всего в Одесской области два человека погибли, 15 ранены.
В Харьковской области один человек погиб, девять человек получили ранения. Медики оказывают помощь на месте.
В Запорожской области россияне нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья - один человек погиб, 10 ранены.