ВОЙНА В Украине Украинские защитники уничтожили 114 из 158 вражеских воздушных целей

2023-12-29 12:29

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что сегодня, 29 декабря, враги совершили наиболее массированную атаку с воздуха. Украинские защитники уничтожили 114 из 158 вражеских воздушных целей.

"Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительным результатам, этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 114 воздушных целей: 27 ударных БпЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сначала рашисты традиционно атаковали Шахедами с северного и юго-восточного направления с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БпЛА Shahed-136/131.

"Около 3:00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. Всего – 18 самолетов, вышедших на рубежи пуска около 6:00 утра и запустивших не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Курской области около 05:00 враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракеты Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей.

В то же время оккупанты ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. 14 ракет, летевших по баллистической траектории – С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ, в 6:30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, совершивших пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал из Астраханской области. Также из самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59", - подробно рассказали в командовании ВВС.