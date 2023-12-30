рф потратила на массированный удар по Украине больше $1,27 миллиарда, - СМИ

Массированный удар России по Украине 29 декабря мог обойтись оккупантам в 1,273 миллиарда долларов, пишет ЭП со ссылкой на оценку стоимости российских снарядов по открытым данным и от Forbes.
Напомним, как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по предварительным данным, российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения:
Отмечается, что гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 миллионов долларов и выше. А дроны Shahed-136/131 - от $20 тысяч до $50 тысяч за единицу. Стоимость одной ракеты Х-101 составляет 13 миллионов долларов, общая стоимость выпущенных ракет - $1,17 млрд.
Ракетный удар 29 декабря - в ГУР раскрыли план Кремля
Главное управление разведки Украины заявило, что раскрыло план Кремля касательно войны в 2024 году.
Там выяснили, что приближенные к Кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству РФ для "более эффективного" продолжения боевых действий.