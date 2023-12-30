ВОЙНА В Украине рф потратила на массированный удар по Украине больше $1,27 миллиарда, - СМИ

2023-12-30 08:30

Массированный удар России по Украине 29 декабря мог обойтись оккупантам в 1,273 миллиарда долларов, пишет ЭП со ссылкой на оценку стоимости российских снарядов по открытым данным и от Forbes.

Напомним, как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по предварительным данным, российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения:

36 ударных БпЛА Shahed-136/131;

восемь крылатых ракет Х-22/Х-32;

около 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

14 ракет С-300/С-400/"Искандер-М";

пять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;

одну ракету Х-59.

Отмечается, что гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 миллионов долларов и выше. А дроны Shahed-136/131 - от $20 тысяч до $50 тысяч за единицу. Стоимость одной ракеты Х-101 составляет 13 миллионов долларов, общая стоимость выпущенных ракет - $1,17 млрд.

Ракетный удар 29 декабря - в ГУР раскрыли план Кремля

Главное управление разведки Украины заявило, что раскрыло план Кремля касательно войны в 2024 году.

Там выяснили, что приближенные к Кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству РФ для "более эффективного" продолжения боевых действий.