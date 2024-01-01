ВОЙНА В Украине В Украине погибли 513 детей в результате вооруженной агрессии рф

2024-01-01 19:15

 

По состоянию на 28 декабря 513 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии РФ и более 1161 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

"Более 1674 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 28 декабря 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 513 детей погибли и более 1161 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Прокуроры отмечают, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 497, Харьковской – 304, Херсонской – 140, Киевской – 129, Запорожской – 100, Днепропетровской – 98, Николаевской – 97, Черниговской – 72, Луганской – 67.

27 декабря в результате вражеской атаки БПЛА в с. Нерубайское Одесского района пострадал 17-летний парень, добавили в Офисе Генпрокурора.

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ВОЙНА В Украине

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роССияне иначе бьют по Украине дронами - Игнат 2024-01-01 17:37
ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗМІН У ПРИКОРДОННОМУ РЕЖИМІ УКРАЇНИ - ЯКІ Є ЗАБОРОНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 2024-01-01 15:39
ПОЛНЫЙ СПИСОК Google назвал самые популярные поисковые запросы украинцев в прошлом году 2024-01-01 13:32