Потери врага в Украине уже в семь раз превысили число погибших за 10 лет в Афганстане
2024-01-02 08:25
За время войны против украинского народа московия потеряла ориентировочно 360 010 военных убитыми. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Для сравнения, за десять лет войны в Афгане совок потерял чуть больше 70 тыс солдат.
Так, только за прошлые сутки было уничтожено еще 780 оккупантов.
Другие боевые потери врага:
- танков - 5983 (+6 в сутки)
- боевых бронированных машин - 11087 (+17)
- артиллерийских систем - 8482 (+18)
- РСЗО - 943
- средств ПВО - 625 (+2)
- самолетов - 329
- вертолетов - 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6657 (+66)
- крылатых ракет - 1709
- кораблей/катеров - 23
- подводных лодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 11330 (+38)
- специальной техники - 1277 (+9)
- керченских мостов- 1