ВОЙНА В Украине Потери врага в Украине уже в семь раз превысили число погибших за 10 лет в Афганстане

2024-01-02 08:25

За время войны против украинского народа московия потеряла ориентировочно 360 010 военных убитыми. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Для сравнения, за десять лет войны в Афгане совок потерял чуть больше 70 тыс солдат.

Так, только за прошлые сутки было уничтожено еще 780 оккупантов.

Другие боевые потери врага:

  • танков - 5983 (+6 в сутки) 
  • боевых бронированных машин - 11087 (+17) 
  • артиллерийских систем - 8482 (+18) 
  • РСЗО - 943 
  • средств ПВО - 625 (+2) 
  • самолетов - 329 
  • вертолетов - 324 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6657 (+66) 
  • крылатых ракет - 1709 
  • кораблей/катеров - 23 
  • подводных лодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11330 (+38) 
  • специальной техники - 1277 (+9) 
  • керченских мостов- 1
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