ВОЙНА В Украине Потери врага в Украине уже в семь раз превысили число погибших за 10 лет в Афганстане

2024-01-02 08:25

За время войны против украинского народа московия потеряла ориентировочно 360 010 военных убитыми. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Для сравнения, за десять лет войны в Афгане совок потерял чуть больше 70 тыс солдат.

Так, только за прошлые сутки было уничтожено еще 780 оккупантов.

Другие боевые потери врага: