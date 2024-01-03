ВОЙНА В Украине Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 370 тысячам

2024-01-03 08:24

Украинские военные за прошлые сутки уничтожили 810 оккупантов. Общее число потерь вражеской армии с начала вторжения составляет примерно 360 820 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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