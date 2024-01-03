Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 370 тысячам
2024-01-03 08:24
Украинские военные за прошлые сутки уничтожили 810 оккупантов. Общее число потерь вражеской армии с начала вторжения составляет примерно 360 820 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Также с начала войны ликвидировано:
- танков - 5990 (+7)
- боевых бронированных машин - 11100 (+13)
- артиллерийских систем - 8531 (+49)
- РСЗО - 945 (+2)
- средств ПВО - 626 (+1)
- самолетов - 329
- вертолетов - 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6710 (+53)
- крылатых ракет - 1710 (+1)
- кораблей/катеров - 23
- подводных лодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 11365 (+35)
- специальной техники - 1284 (+7)
- керченских мостов - 1