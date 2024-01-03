ВОЙНА В Украине Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 370 тысячам

2024-01-03 08:24

Украинские военные за прошлые сутки уничтожили 810 оккупантов. Общее число потерь вражеской армии с начала вторжения составляет примерно 360 820 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также с начала войны ликвидировано:

  • танков - 5990 (+7) 
  • боевых бронированных машин - 11100 (+13)
  • артиллерийских систем - 8531 (+49) 
  • РСЗО - 945 (+2) 
  • средств ПВО - 626 (+1) 
  • самолетов - 329 
  • вертолетов - 324 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6710 (+53) 
  • крылатых ракет - 1710 (+1) 
  • кораблей/катеров - 23 
  • подводных лодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11365 (+35) 
  • специальной техники - 1284 (+7) 
  • керченских мостов - 1
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