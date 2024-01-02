Политика Франция изменит тактику поставок оружия в Украину

2024-01-02 20:04

 

Франция скорректирует тактику военной помощи Украине с целью стимулирования производства вооружений.

Франция и в дальнейшем будет продолжать помогать Украине оружием, однако тактика этих поставок постепенно изменится. Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер в интервью France Info.

Поддержка Франции в поставках военной техники, конечно, будет продолжаться. Однако она постепенно будет меняться, поскольку целью является производство больше оружия в Украине, а не только путем пожертвований или закупок, -  объяснил он.

Детали

По словам Гаэля Вейсьера, для перехода от одной стратегии к другой нужно немного времени.

На данный момент мы снова работаем над шестым визитом Кэтрин Колонна в ближайшие дни, я пока не могу объявить дату, но в ближайшие дни. И конечно, мы также работаем над другими турами, - добавил Вейсьер.

Напомним

Франция продолжит военную поддержку Украины, в следующем году Киев получит еще больше боеприпасов. Об этом заявил Инженер-генерал по вооружению Жан-Франсуа Док.

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