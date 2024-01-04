ВОЙНА В Украине В ВСУ прокомментировали информацию об усилении мобилизации — так ли это

2024-01-04 20:04

 

В ВСУ заверили, что никаких изменений мобилизационных мер нет.

В ВСУ опровергли слухи об усилении мобилизации в Украине.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что мероприятия по оповещению военнообязанных осуществляются по стандартной схеме.

"Осуществляют стандартные меры оповещения в общественных местах. То есть, где законом не запрещено, там соответственно представители ТЦК могут осуществлять меры оповещения. Сейчас каких-то усилений или послаблений нет", — пояснил Фитьо.

Напомним, на территории Днепровского и Синельниковского районов Днепропетровщины были введены дополнительные меры военного положения. Да, сотрудникам ТЦК разрешили проверять документы и осматривать вещи.

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