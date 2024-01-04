Жизнь Украинцев предупредили о морозах до -20: синоптик назвала дату

2024-01-04 21:37

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что в Украину идут 20 градусные морозы.

Об этом она сообщила в комментарии NV.

Так, с 6 января в Украине ожидается сильное похолодание, которое осложнится снегопадами, метелями, дождями и гололедом.

По словам Голени, 4 и 5 января в Украине благодаря теплым воздушным массам с запада температура будет в пределах +1…+7 ночью и днем. Исключение составляет только север, где столбики термометров покажут 0…-5 градусов.

"Но это тепло пройдет, и 6-7-8 января снова с севера может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы. В северных, центральных и восточных регионах Украины холоднее всего: ночью -10…-15, на северо-востоке местами и до 18-20 градусов мороза", - рассказала она.

При этом специалист отметила, что 7 и 8 января возможно усложнение погоды на фоне столкновения воздушных масс с севера и юга. В частности, в западных и северных областях будут снегопады, метели, а юг и восток Украины будут с осадками преимущественно в виде дождя. Центр - это дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.

После с севера снова может зайти холодный воздух, поэтому 9-10 января морозы усилятся и будут не только на севере и западе, но и в центральных и даже южных и восточных областях.

Однако данное похолодание завершится уже 10 января, и до середины месяца придет ослабление морозов до 0…-5 градусов в северных областях, а на юге начнется оттепель.