В ВСУ раскрыли новую тактику врага - зачем оккупанты начали запускать шахеды парами

Рашисты запускали по территории Украины по два "шахеда". Это один из элементов тактических действий. Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра "Сил обороны юга Украины" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.
Она добавила, что это один из элементов тактических действий противника. Враги пытаются истощать систему ПВО и продолжать разведывать позиции.
"В нашей зоне ответственности было характерно то, что эти дроны прошли, пытаясь обойти ПВО почти одновременно с атакой КАБами… И на этот раз снова враг направил их по Бериславщине, где уже фактически уничтожена инфраструктура. Под огнем оказалась больница, банковские учреждения", - заявила Гуменюк.
Также начальник объединенного координационного пресс-центра сообщила, что разница в дронах заключается в их маркировке.
"Во время атак по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми дронами, которые поставляются из-за границы, и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют", - резюмировала Гуменюк.