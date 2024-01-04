ВОЙНА В Украине В ВСУ раскрыли новую тактику врага - зачем оккупанты начали запускать шахеды парами

2024-01-04 14:29

Рашисты запускали по территории Украины по два "шахеда". Это один из элементов тактических действий. Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра "Сил обороны юга Украины" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

Она добавила, что это один из элементов тактических действий противника. Враги пытаются истощать систему ПВО и продолжать разведывать позиции.

"В нашей зоне ответственности было характерно то, что эти дроны прошли, пытаясь обойти ПВО почти одновременно с атакой КАБами… И на этот раз снова враг направил их по Бериславщине, где уже фактически уничтожена инфраструктура. Под огнем оказалась больница, банковские учреждения", - заявила Гуменюк.

Также начальник объединенного координационного пресс-центра сообщила, что разница в дронах заключается в их маркировке.

"Во время атак по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми дронами, которые поставляются из-за границы, и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют", - резюмировала Гуменюк.

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