ВОЙНА В Украине В аду стало теснее! За сутки армия Украины ликвидировала более 780 вражеских солдат и офицеров

2024-01-04 15:37

Потери рашистов в войне в Украине по состоянию на 4 января составили 780 бойцов. Общее число потерь вражеской армии с начала вторжения составляет 362 280 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 362 280 (+780) человек ликвидировано
  • танков - 6002 (+12) 
  • боевых бронированных машин - 11128 (+21) 
  • артиллерийских систем - 8574 (+28) 
  • РСЗО - 947 (+2) 
  • средств ПВО - 630 (+1) 
  • самолетов - 329 
  • вертолетов - 324 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6753 (+5) 
  • крылатых ракет - 1785 (+2) 
  • кораблей/катеров - 23 
  • подводных лодок - 1
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11423 (+32) 
  • специальной техники - 1304 (+6) 
  • керченских мостов -1
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