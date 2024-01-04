ВОЙНА В Украине В аду стало теснее! За сутки армия Украины ликвидировала более 780 вражеских солдат и офицеров

2024-01-04 15:37

Потери рашистов в войне в Украине по состоянию на 4 января составили 780 бойцов. Общее число потерь вражеской армии с начала вторжения составляет 362 280 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.24 ориентировочно составили: