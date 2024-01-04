В аду стало теснее! За сутки армия Украины ликвидировала более 780 вражеских солдат и офицеров
2024-01-04 15:37
Потери рашистов в войне в Украине по состоянию на 4 января составили 780 бойцов. Общее число потерь вражеской армии с начала вторжения составляет 362 280 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 362 280 (+780) человек ликвидировано
- танков - 6002 (+12)
- боевых бронированных машин - 11128 (+21)
- артиллерийских систем - 8574 (+28)
- РСЗО - 947 (+2)
- средств ПВО - 630 (+1)
- самолетов - 329
- вертолетов - 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6753 (+5)
- крылатых ракет - 1785 (+2)
- кораблей/катеров - 23
- подводных лодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 11423 (+32)
- специальной техники - 1304 (+6)
- керченских мостов -1