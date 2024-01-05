Мир Глава Бюро нацбезопасности Польши заявил о провокации со стороны рф

2024-01-05 08:26

Московия могла совершить провокацию с ракетой, нарушившей воздушное пространство Польши во время массового обстрела Украины 29 декабря. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, передает Reuters.

"Я не могу этого исключить. Союзники тоже не исключают этого", - отметил чиновник.

По его словам, трудно предположить, что 40-километровый прорыв от границы был случайным, тип траектории очень нарушает воздушное пространство Польши.

Он предположил, что смена правительства в Польше тоже могла стать одной из причин провокации. Кремль, вероятно, хотел проверить, какой будет реакция польских властей.