ВОЙНА В Украине В Воздушных силах ВСУ пояснили в чем главная сложность прогнозирования ракетных атак врага

2024-01-05 17:32

Враг принимает решения по массированным атакам непосредственно накануне удара. Поэтому вычислить, когда будет очередная массированная атака по Украине, невозможно. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

"Есть соответствующие службы, есть разведка, которые могут иметь какую-то информацию по подготовке к удару. Вычислить невозможно. То, что (задают вопросы - ред.) всегда в эфирах, а затем вырывают из контекста некоторые вещи, уже там устанавливают "сроки" ...Кто говорит четыре дня... Ну как мы можем знать, когда враг планирует (атаку - ред.)?", - объяснил он.

Рашисты могут запланировать удар характерным, как это они всегда делают, например, по Киеву или Одесской области и назначить конкретный день. Однако потом его могут отсрочить, "что-то еще додумать".

"Все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые враг перед собой ставит и к складывающейся обстановке, учитывая различные факторы. Особенно разведданные, которые имеет враг, погодные условия и т.д. Здесь уже решение принимается непосредственно накануне. Поэтому высчитывать какие-то даты не нужно", - отметил спикер.

Игнат подчеркнул, что нужно быть всегда настороже, ведь массированная атака может произойти в любой день.

"Прогнозы делать обычно можно. На подготовку к массированному обстрелу понятно нужно определенное время, но давайте не будем ставить какие-то четкие сроки, привязываться к определенным датам. Как видим, противник не всегда привязывается к своим сакральным датам, к нашим датам, а бьет, чтобы было неожиданно для нас", - подытожил представитель Воздушных сил.