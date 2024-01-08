В реке Десна недалеко от границы с эрефией наши пограничники обнаружили большой плавучий объект – понтонный мост рашистов. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что объект двигался по реке из россии. Пограничники заметили его в Черниговской области. Защитники следили за объектом, пока он не остановился у берега на украинской территории.
"Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой", - говорится в сообщении.
Саперы установили, что металлоконструкция угрозы не несет.