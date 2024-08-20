ВОЙНА В Украине фото Уничтожен понтонный мост через Сейм на Курщине - СМИ

2024-08-20 22:15

Вспышку у переправы заметили спутники системы NASA FIRMS, отмечает издание Радио Свобода.

Понтонная переправа, построенная российскими военными через реку Сейм в Курской области России, исчезла. Рядом с местом, где она находилась, поднимается дым. Об этом сообщает Радио Свобода.

Новые спутниковые снимки, сделанные 19 августа, показывают, что в 500 метрах от понтонной переправы между селами Званное и Глушково зафиксирован дым.

Вспышку у переправы заметили спутники системы NASA FIRMS, фиксирующие пожары на земной поверхности.

Еще один понтонный мост, построенный восточнее села Глушково, на снимке за 19 августа по-прежнему есть.

Напомним, СМИ заявили, что украинские воины в России пытаются изолировать немалый кусок Курской области - более 480 квадратных километров - между украинской границей и рекой Сейм.