Вспышку у переправы заметили спутники системы NASA FIRMS, отмечает издание Радио Свобода.
Понтонная переправа, построенная российскими военными через реку Сейм в Курской области России, исчезла. Рядом с местом, где она находилась, поднимается дым. Об этом сообщает Радио Свобода.
Новые спутниковые снимки, сделанные 19 августа, показывают, что в 500 метрах от понтонной переправы между селами Званное и Глушково зафиксирован дым.
Вспышку у переправы заметили спутники системы NASA FIRMS, фиксирующие пожары на земной поверхности.
Еще один понтонный мост, построенный восточнее села Глушково, на снимке за 19 августа по-прежнему есть.
Напомним, СМИ заявили, что украинские воины в России пытаются изолировать немалый кусок Курской области - более 480 квадратных километров - между украинской границей и рекой Сейм.