ВОЙНА В Украине Озвучены реальные потери врага от мясных штурмов на Авдеевском направлении

2024-01-08 11:33

Потери рашистов на Авдеевском направлении огромны. В посадках теперь ржавеют сотни единиц подбитой бронетехники противника. Об этом заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени генерал-хорунжого Марка Безручко Антон Коцуконь в эфире телемарафона.

Ситуация на Авдеевском направлении стабильно тяжелая и контролируемая. После относительного затишья снова интенсифицировались боевые действия, враг начал предпринимать более масштабные атаки к которым уже начал привлекать свою бронетехнику.

Подбиты сотни единиц вражеской бронетехники ржавеют в посадках, в том числе враг потерял более 200 танков на Авдеевском направлении.

"Если смотреть по цифрам потерь по бронетехнике, то не у каждой страны Европы есть вообще такая армия с таким количеством техники, которую россияне потеряли только на Авдеевском направлении", - подчеркнул Коцуконь.

По его словам, из-за того, что оккупанты на поле боя не могут чего-то особенно показать, в последнее время они начали очень массированно бить ракетами по тыловым городам, в частности, по Покровску, по Мирнограду.

Коцуконь также рассказал, что оккупанты в основном FPV дроны используют в светлое время суток, но в последнее время замечено, что они их оборудуют тепловизорами для ночной работы.

"Рашисты пытаются контролировать дороги, чтобы охотиться за передвигающейся техникой. Но наши ребята также придумывают разные вещи, которые противодействуют этим дронам. Такое бесконечное противостояние меча и щита - когда появляется что-то новое среди ударных дронов, то и появляется и то, чем можно этому противостоять", – рассказал он.