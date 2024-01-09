ВОЙНА В Украине Япония оплатит закупку для Украины новейших систем обнаружения дронов

2024-01-09 11:33

Япония выделяет для помощи Украине 37 млн долларов на закупку систем обнаружения дронов. Об этом сообщила министр иностранных дел Японии Йоко Камикаву на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Я еще раз решительно осуждаю продолжающиеся ракетные и беспилотные атаки роССии на разные районы, в том числе Киев. Во время даже новогодних праздников. И выражаю свои искренние соболезнования жертвам этих атак, я еще раз хотела выразить свое уважение мужеству украинского народа, так долго обороняется против российской агрессии. Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир", - отметила она.

Также онадобавила, что ее визит в Киев свидетельствует о поддержке Украины со стороны Японии, поэтому ее страна поможет закупить системы обнаружения беспилотников.

"Япония активно продвигает поддержку Украины. В рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов", – заявила Камикава.

Япония также предоставила пять мобильных газотурбинных генераторов и семь трансформаторов.

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