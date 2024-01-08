ВОЙНА В Украине В ВСУ ответили на вопрос, почему в этот раз удалось сбить меньше вражеских ракет

2024-01-08 15:39

Процент сбивания вражеских ракет не уменьшается. В то же время баллистические ракеты во время последней атаки могли сбить только ЗРК Patriot. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Большое количество было баллистических ракет. Такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высок процент убытка. Процент остается как и был", - заявил он.

По словам Игната, хотелось бы больше сбивать ракет Х-101, но 18 из 24 тоже неплохой результат, учитывая значительное количество средств воздушного нападения.

Вместе с тем он указал на уменьшение количества целей во время каждого нового обстрела со стороны московии.

"Видите, уменьшаются атаки. То, что было 29 декабря - 158 средств воздушного нападения, потом было 134, сейчас есть 59", - указал Игнат.