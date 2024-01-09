ВОЙНА В Украине Бывший советник Администрации президента за 7 тыс долларов переправлял уклонистов за границу

2024-01-09 12:27

Экс-советник главы Администрации президента организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через границу. Стоимость услуги составила 7000 долларов. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своем Telegram-канале.



В марте 2023 года 48-летний житель столицы, до Революции достоинства занимавший пост советника главы Администрации президента, организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через госграницу.



Злоумышленник для реализации схемы фиктивно оформлял мужчин на подконтрольное общество водителей международных пассажирских перевозок.



Лицо, желавшее незаконно пересечь границу, садилось за руль автобуса вместе с фиктивными пассажирами и еще одним водителем-женщиной. После пересечения границы женщина-водитель сразу возвращалась в Украину с пассажирами.



Следственные действия по уголовному производству продолжаются. Дело расследуют работники Нацполиции при поддержке Службы безопасности.