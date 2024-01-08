Жизнь В Украину мчится антициклон Hannelore: синоптик рассказала, как он повлияет на погоду

2024-01-08 18:26

Во вторник, 9 января, на погоду в Украине будет влиять антициклон, который повлечет морозную, но сухую погоду с солнечными прояснениями. Об этом говорит синоптик Наталка Диденко.

"Антициклон Hannelore вытеснит во вторник с нашей территории все осадки и завтра днем даже будем щуриться от солнца. Только ночью и утром на юге задержится снег и мокрый снег, на юге Крыма с дождем", - рассказала она.

По словам синоптика, холодная морозная погода 9 января продлится. Так, ближайшей ночью температура воздуха составит -10...-18 градусов, местами на севере и западе похолодает до -18...-22 градусов.

Завтра днем ожидается -7...-12 градусов, но в южной части будет выше: ночью -6...-11, днем -2...-6 градусов, в Крыму ночью -1...-4 градуса, днем около нуля.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве, по словам Натальи Диденко, завтра днем будет сиять холодное солнце. Ночью предполагается низкая температура воздуха, ведь антициклонические прояснения добавят стимула дополнительному выхолощению, -12...-15 градусов. В течение дня в столице ожидается -10...-12 градусов.

Непогода в Украине

По данным Министерства энергетики, по состоянию на утро в Украине без света остались почти 400 населенных пунктов. Причина - ухудшение погодных условий.

Самая сложная ситуация наблюдается на Днепропетровщине, где без электроэнергии находятся более 200 населенных пунктов.