ВОЙНА В Украине Идея бронирования от мобилизации за большие налоги: что говорят в Раде

2024-01-08 19:15

 

Идея бронирования работников от мобилизации при уплате ими не менее 6000 гривен в месяц налогов носит дискриминационный характер. Поэтому вряд ли она получит поддержку.

Об этом сказал глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Такие предложения дискредитируют сразу по нескольким признакам - профессия, территория, ВПЛ, имущественное положение. Это нарушает основной принцип, который должен быть соблюден в воюющей стране - справедливости жертвы", - сказал он.

По его словам, жертвовать здоровьем, свободой, имуществом должны все равно, иначе дискредитируется сама идея борьбы и победы.

Гетманцев напомнил, что дискуссия по освобождению от мобилизации по имущественному цензу, так называемый налог на трусость, идет в обществе с разной степенью напряженности с 24 февраля 2022 года.

"Не думаю, что дискуссия, которая в очередной раз обострилась, имеет перспективу", - сказал депутат.

Гетманцев отметил, что во время войны не платить налоги, работать "в черную" - это совершенно безнравственно.

"С другой стороны, мы понимаем, что установление критериев в определенных четких цифрах официальных зарплат, тем более существенно превышающих среднюю по стране - несправедливо. Ведь получение этой зарплаты - не только и не так моя воля, сколько условия рынка труда, где, к сожалению, пока что спрос на работу превышает предложение. Кроме того, мы понимаем, что уровень зарплат и спрос еще меньше на прифронтовых территориях", - пояснил депутат.

Бронированию подлежат военнообязанные работники, работающие на:

  • 1. предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);
  • 2. предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;
  • 3. предприятиях, учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
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