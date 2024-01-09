ВОЙНА В Украине Україна вже готує інфраструктуру для західних винищувачів F-16

2024-01-09 15:37

За словами першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, робота з інтеграції винищувачів в систему Сил оборони триває як всередині України, так і в рамках міжнародної коаліції союзників України.

"Працюємо над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку". В його межах проведено оцінку аеродромів для багатоцільових винищувачів. Також наші льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм", - повідомив він.

Зокрема, в країні посилюється захист інфраструктури засобами ППО. При цьому аеродромна інфраструктура, інженери та льотний персонал паралельно виконують бойові завдання.

subscriber subscriber

Еще по теме

Для фізичних осіб-підприємців змінено ставки оподаткування - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

2024-01-04 08:26

У відповідь на ракетний удар рашистів по Україні Польща підняла в небо винищувачі F-16

2024-01-02 12:10

Як та на скільки будуть підвищувати пенсії українцям в 2024 році - нові принципи індексації

2024-01-01 10:27

"Нульовий пацієнт" корупції Байдена-Бурісми в Україні Андрій Деркач зробив низку сенсаційних заяв у новому інтерв'ю американським ЗМІ

2023-12-29 12:43

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Україна вже готує інфраструктуру для західних винищувачів F-16

2024-01-09 15:37

На Юге Украины вражеские солдаты сдаются в плен целыми взводами

2024-01-09 14:32

Скільки повітряних ворожих цілей було знищено Збройними Силами України за рік

2024-01-09 13:35

Бывший советник Администрации президента за 7 тыс долларов переправлял уклонистов за границу

2024-01-09 12:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Україна вже готує інфраструктуру для західних винищувачів F-16 2024-01-09 15:37
На Юге Украины вражеские солдаты сдаются в плен целыми взводами 2024-01-09 14:32
Скільки повітряних ворожих цілей було знищено Збройними Силами України за рік 2024-01-09 13:35
Бывший советник Администрации президента за 7 тыс долларов переправлял уклонистов за границу 2024-01-09 12:27