ВОЙНА В Украине Україна вже готує інфраструктуру для західних винищувачів F-16

2024-01-09 15:37

За словами першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, робота з інтеграції винищувачів в систему Сил оборони триває як всередині України, так і в рамках міжнародної коаліції союзників України.

"Працюємо над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку". В його межах проведено оцінку аеродромів для багатоцільових винищувачів. Також наші льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм", - повідомив він.

Зокрема, в країні посилюється захист інфраструктури засобами ППО. При цьому аеродромна інфраструктура, інженери та льотний персонал паралельно виконують бойові завдання.