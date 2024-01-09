Жизнь Синоптик сообщила, сколько в Украине продержатся морозы

2024-01-09 20:04

Холодная арктическая воздушная масса накрыла территорию Украины и принесла морозы. Хотя 11 января температура немного повысится, но уже в течение следующих дней морозы снова вернутся.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

11 января в четверг немножко морозы ослабеют. В ночные часы уже будет -2-8 градусов, днем — от -3 и даже до +2 градусов. Изменяться воздушные потоки. интенсивное, как есть сейчас, но морозы не отступают", — рассказала синоптик.

Ночью 12 января будет 7-13 градусов. На северо-востоке температура составит до -17 градусов. Уже 13 января в восточных и северо-восточных областях ночная температура достигнет 14-20 градусов мороза. Тем временем в юге, юго-востоке и Закарпатье температура будет от 3 до 9 градусов мороза.

Кроме того, 11 января вернутся допады в виде снега – кроме юга и Закарпатья. На дорогах будет храниться гололедица. Уже 12 января умеренный снег и дождь будут на крайнем юге и юго-востоке страны. В субботу, 13 января, в большинстве западных, северных и местами еще в центральных областях – небольшой снег.

"Видим, что зимняя морозная погода остается до конца недели. В конце рабочей недели могут быть порывы ветра до 15-20 м/с", — отмечает Птуха.

По ее словам, морозная погода будет преобладать по всей территории Украины в течение следующих десяти дней. На этой неделе тепла точно ожидать не стоит.

"Возможно, определенное повышение будет уже с середины следующей недели. Но опять же пока плюсовых значений не ожидаем", — пояснила Наталья Птуха.

Напомним, синоптики предупреждали, что Украину накроют опасные метеоявления. В регионах ближайшие несколько дней ожидаются метели, гололедица, подтопление.