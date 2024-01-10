ВОЙНА В Украине Из-за холодов в Украине значительно возросло потребление электроэнергии - граждан просят экономить

2024-01-10 11:21

В Украине потребление электроэнергии держится на максимально высоком уровне из-за усиления мороза. В свою очередь электростанции работают на максимуме мощности, сообщило Укрэнерго.

Указано, что ранее суточный максимум потребления был вечером - на 9,5% выше соответствующего показателя в предыдущий рабочий.

"Причина - значительное усиление похолодания. С 0°C до -11°C в понедельник. Теперь прогнозируемая среднесуточная температура -15°C", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионах, где возобновляется электроснабжение, фиксируется быстрый сиюминутный рост потребления. Это создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции и перегружает сети передачи и распределения электроэнергии.

Энергетики просят украинцев после возобновления электроснабжения не включать все мощные электроприборы одновременно в течение всего дня с 09:00 до 19:00.

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей.

"Но значительный рост потребления из-за усиления морозов создает существенную дополнительную нагрузку на электростанции, которые и так работают на максимальной мощности, но должны дополнительно очень быстро и существенно увеличивать выработку электроэнергии, что может привести к технологическим нарушениям", - отметили в Укрэнерго.

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