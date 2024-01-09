Политика США и союзники провели тайную встречу с Украиной касательно мирного плана — Bloomberg

2024-01-09 19:15

В прошлом месяце состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и небольшой группой стран глобального Юга, чтобы попытаться заручиться поддержкой украинских условий для проведения мирных переговоров с Россией, пишет Bloomberg во вторник, 9 января.

Секретная встреча советников по национальной безопасности состоялась 16 декабря в Саудовской Аравии и последовала за более крупными и публичными встречами, направленными на противодействие попыткам Москвы разделить и представить Украину и ее союзников как «нежелающих вести переговоры о прекращении войны».

Журналисты заявили, что секретность была отчасти направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно при присоединении.

По словам собеседников, меньший формат позволил провести более свободное и откровенное обсуждение формулы мира Украины и планов по продвижению этого процесса, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

Bloomberg пишет, что в последние месяцы усилия союзников ослабли. В США и ЕС более 100 миллиардов долларов жизненно важной помощи застопорились в процессе утверждения в Вашингтоне и Брюсселе, а контрнаступление Украины в прошлом году не принесло серьезного перелома на поле боя.

По словам людей, знакомых с ходом заседания и попросивших об анонимности, чтобы не обсуждать вопросы, которые не подлежат огласке, на последней встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, существенного прогресса достигнуто не было. По их словам, Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться призывам стран Юга напрямую взаимодействовать с Россией.

Москва осудила усилия союзников, на которые страна-агрессор не была приглашена.

В то время как высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции приняли участие в декабрьской встрече в Эр-Рияде, другие крупные страны глобального Юга, которые приезжали на некоторые из предыдущих крупных сессий — в частности, Китай, Бразилия и ОАЭ — не прислали своих представителей.

Источники заявили, что многие страны-участницы считают Пекин ключевым фактором влияния на Москву, учитывая тесные связи между двумя странами. Бразилия, которая в этом году председательствует в G20, представила письменное заявление.

Журналисты рассказали, что Киев и его союзники по G7 подтвердили свое мнение о том, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Также они заявили, что цели российского диктатора Владимира Путина не изменились, и он не проявил никаких признаков серьезного желания вести переговоры по существу и не соблюдает достигнутые ранее договоренности.

Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность в том, что пакеты мер поддержки будут согласованы.

По информации Bloomberg, Украина и ее союзники запланировали еще одну встречу более широкой группы в Швейцарии на следующей неделе в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе. На нее пригласили более 100 стран. Предыдущие встречи состоялись в Копенгагене, Джидде и на Мальте в прошлом году.

Киев хочет провести саммит лидеров по проекту в начале этого года, а затем использовать его как плацдарм для разработки плана, основанного на наборе согласованных принципов, в качестве основы для любых будущих переговоров с Москвой.

Некоторые страны считают, что проведение саммита на уровне лидеров в ближайшие месяцы преждевременно, в то время как другие хотят немедленно вовлечь Россию в этот процесс.

Ранее в декабре Путин посетил Саудовскую Аравию для проведения широких переговоров, что стало редкой его зарубежной поездкой на фоне международной изоляции.

В конце прошлого года один человек, близкий к Кремлю, предположил, что были «какие-то контакты», в которых «прощупывался интерес» к соглашению о прекращении огня, но не сообщил никаких подробностей.

Подтверждения этому не было, и Украина и ее союзники подозревают, что любые подобные контакты — это неискренняя уловка Кремля, призванная подорвать поддержку Киева и выиграть время.