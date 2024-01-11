За сутки армия Украины ликвидировала еще 830 вражеских солдат и офицеров - потери рф приближаются к 370 тыс
2024-01-11 14:29
Общие боевые потери личного состава противника с 24 февраля 2022 года по 11 января 2024 года ориентировочно составляют около 367 620 (+830 за минувшие сутки) человек убитыми. Об этом сегодня, 11 января, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, вражеская армия потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину:
- танков - 6050 (+12)
- боевых бронированных машин - 11238 (+22)
- артиллерийских систем - 8699 (+15)
- РСЗО - 957 (+1)
- средств ПВО - 641 (+2)
- самолетов - 329
- вертолетов - 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6834
- крылатых ракет - 1806 (+1)
- кораблей/катеров - 23
- подлодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 11596 (+21)
- специальной техники - 1337 (+1)
- керченских мостов -1