ВОЙНА В Украине За сутки армия Украины ликвидировала еще 830 вражеских солдат и офицеров - потери рф приближаются к 370 тыс

2024-01-11 14:29

Общие боевые потери личного состава противника с 24 февраля 2022 года по 11 января 2024 года ориентировочно составляют около 367 620 (+830 за минувшие сутки) человек убитыми. Об этом сегодня, 11 января, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, вражеская армия потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину: