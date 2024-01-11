ВОЙНА В Украине За сутки армия Украины ликвидировала еще 830 вражеских солдат и офицеров - потери рф приближаются к 370 тыс

2024-01-11 14:29

Общие боевые потери личного состава противника с 24 февраля 2022 года по 11 января 2024 года ориентировочно составляют около 367 620 (+830 за минувшие сутки) человек убитыми. Об этом сегодня, 11 января, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, вражеская армия потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину:

  • танков - 6050 (+12) 
  • боевых бронированных машин - 11238 (+22)
  • артиллерийских систем - 8699 (+15) 
  • РСЗО - 957 (+1) 
  • средств ПВО - 641 (+2)
  • самолетов - 329 
  • вертолетов - 324 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6834
  • крылатых ракет - 1806 (+1)
  • кораблей/катеров - 23 
  • подлодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11596 (+21) 
  • специальной техники - 1337 (+1)
  • керченских мостов -1

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