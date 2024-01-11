Жизнь Грозят серьезные штрафы: за что могут наказать неаккуратных водителей

2024-01-11 21:37

Украинские водители могут получить штраф за грязные номера.

Об этом пишет "Дорожній адвокат".

Так, водителям не стоит забывать, что согласно Правилам дорожного движения (ПДД), запрещено управлять транспортным средством, номера которого не читаются с расстояния 20 метров. При этом полиция имеет право не только остановить машину с грязными номерами, но и начислить штраф водителю за управление таким авто.

Однако, как отмечается, правоохранители не всегда применяют санкции в соответствии с законом, игнорируя иногда нюансы. То есть, патрульные могут определять уровень загрязнения номеров на глаз, а не учитывая официальный стандарт. В результате, исходя из части 1 статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), водителя могут оштрафовать на сумму 1190 гривен.

При этом, когда водители оплачивают штраф, они тем самым признают свою вину и лишают себя права на обжалование действий полиции. Но все же в суде существует возможность отмены штрафа, особенно если установится отсутствие фото- или видеодоказательств о том, что номера не были читабельными с расстояния 20 метров.

В связи с этим юристы рекомендуют водителям удалять грязь из номеров сразу после остановки транспортного средства и, при необходимости, просить полицейских представить доказательства нарушения. Тем самым это может послужить важным аргументом в суде, особенно если водитель не собирался нарушать правила и не был осведомлен о том, что его номера находятся в таком состоянии.