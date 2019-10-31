Политика В "Слуге народа" рассказали, как могут наказать Яременко из-за секс-скандала

2019-10-31 21:30 186

 

"Слуга народа" планирует рассмотреть вопрос о санкциях в отношении нардепа Богдана Яременко, который накануне оказался в эпицентре секс-скандала в парламенте, уже на этой неделе на заседании фракции. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

"Я как глава фракции должен вынести этот вопрос на фракцию, я это сделаю... Думаю (решение этого вопроса - ред.) будет на этой неделе, поскольку следующая неделя - это уже работа в округах", - отметил Арахамия.

По его словам, сегодня этот вопрос на заседании фракции не обсуждали, поскольку были более важные вопросы.

При этом, он добавил, что сейчас видит три пути решения этого вопроса.

"Господин Яременко уходит с поста председателя комитета, господин Яременко идет из фракции или господин Яременко добровольно составляет мандат", - отметил Арахамия.

Он также добавил, что вариант, что все будут делать вид, что ничего не произошло, невозможен.

Сам главафракции, по его словам, поддержал бы первый вариант - об оставлении должности председателя комитета.

При этом, нардеп попытался пошутить о секс-скандале своего коллеги по фракции.

"Я как отец шестерых детей не могу это комментировать... Я думаю, что в этом вопросе должен турборежим", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее в сети появились фото переписки нардепа, где он якобы общался в онлайн-сети знакомств о интим за деньги. На это Яременко на своей странице в Facebook заявил, что во время заседания Верховной Рады устроил "провокацию" и позволил журналистам сфотографировать свое сфабриковано "переписки".

Позже Яременко удалил упомянутый пост и извинился "перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы".

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