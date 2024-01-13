ВОЙНА В Украине роССияне остановили наступление под Купянском - Bild

2024-01-13 15:30



Уже около двух недель в атаку под Купянском идут отдельные пехотные части без поддержки бронетехники.

Российские военные остановили наступление под Купянском Харьковской области и частично перешли в оборону. Об этом сообщил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке в пятницу, 12 января.



По его словам, с конца декабря российские захватчики прекратили масштабные атаки бронетехники на село Синьковка Харьковской области, которое они пытались взять с целью дальнейшего наступления на Купянск.



"Уже около двух недель в атаку там идут только отдельные пехотные части без поддержки бронетехники", - пишет журналист.



Вместе с тем Рёпке отмечает, что Силам обороны Украины удалось перейти в частичное контрнаступление и занять некоторые российские позиции вблизи Купянска.



"В атаках украинцы используют тяжелую бронетехнику, например, шведские БМП Strf 90. Они подходят на расстояние нескольких метров к российским окопам, что оказывает не только огневое, но и психологическое влияние на противника", - пишет обозреватель.



Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что россияне не достигли тех целей, которые они ставили в последние месяцы. Наступление армии России терпит неудачу.



О провале зимнего наступления российских войск в Украине писал ранее и Рёпке. По его словам, через три месяца после начала штурмов в Донецкой и Харьковской областях оккупанты не достигли ничего, кроме огромных потерь как в личном составе, так и в технике.