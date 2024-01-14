ВОЙНА В Украине В ТЦК объяснили мобилизацию "всеми способами"

2024-01-14 11:30

 

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали мобилизацию в Украине. Вручение повесток "всеми способами" проходит, потому что граждане не выполняют свои обязательства перед государством.

"В связи с низким качеством выполнения своих гражданских обязательств соответствующей категории людей, военное командование, в условиях военного положения, в пределах компетенции вынуждено осуществлять меры оповещения всеми способами, которые обеспечат соответствующий охват военнообязанных граждан Украины.

В соответствии со статьей 65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.

В условиях военного положения командование может:

  • устанавливать особый режим въезда и выезда;
  • ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства;
  • ограничивать движение транспорта;
  • проверять документы;
  • проводить досмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Кроме того, военкоматы имеют полное право вызвать человека для сверки учетных данных и место регистрации и проживание не имеют значения.

"Призываем всех сознательных граждан не создавать искусственный ажиотаж, не искать путей уклониться от выполнения своего конституционного долга, не прятаться за спинами тех, кто воюет за Украину с 24 февраля 2022 года, а присоединиться к защите Родины и направить свои усилия на получение Победы. Это можно сделать, не дожидаясь повестки, путем самостоятельного обращения в соответствующий ТЦК и СП", - подытожили в ТЦК.

Закон о мобилизации - последние новости

11 января Кабмин отозвал скандальный законопроект о мобилизации. После доработки его повторно вынесут на рассмотрение правительства. Ряд норм законопроекта вызвали дискуссии в обществе, в частности, о возможности вручения электронных повесток, изъятия у предпринимателей авто, возможности призыва инвалидов третьей группы.

Как отметили в Офисе президента, этот закон будет принят в любом случае.

 

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