ВОЙНА В Украине Оккупанты сконцентрировали 10 тысяч военных возле Крынок: Гуменюк сообщила, что там происходит

2024-01-14 15:30

В районе Крынок Херсонской области россияне сконцентрировали около 10 тысяч военных. Оккупанты пытаются выбить ВСУ с занятых позиций.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Там продолжается наша боевая работа по закреплению и расширению плацдарма, враг пытается выбивать наши подразделения. Там фактически уже нет ни одного уцелевшего дома, работают артсредства одной и другой стороны. Кроме того, враг очень мощно бомбил этот регион", — заявила она.

Ранее Гуменюк сообщила, что оккупанты стягивают на Херсонщину пехотинцев и десантников.

Аналитики отметили, что в России из кадровых военных формируют десантно-штурмовые бригады, которые будут действовать как специализированные подразделения для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны.