ВОЙНА В Украине В Минобороны назвали сроки повторного внесения законопроекта о мобилизации в ВР

2024-01-15 22:15

 

Новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель.

Источник: заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова в эфире "Единых новостей"

Прямая речь: "Она (редакция законопроекта – УП) окажется в ВР в кратчайшие сроки, она должна пройти определенный путь согласования в правительстве. И я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают нас на передовой уже около двух лет… Мы понимаем, что это будет несколько недель.

Детали: Калмыкова добавила, что начало реализации норм законопроекта также ожидается в течение недель или более месяца.

Предыстория:

  • 25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.
  • Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.
  • 8 января Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.
  • 12 января Верховная Рада вернула на доработку правительству законопроект по усовершенствованию мобилизации.
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