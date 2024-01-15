ВОЙНА В Украине В Минобороны назвали сроки повторного внесения законопроекта о мобилизации в ВР

2024-01-15 22:15

Новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель.

Источник: заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова в эфире "Единых новостей"

Прямая речь: "Она (редакция законопроекта – УП) окажется в ВР в кратчайшие сроки, она должна пройти определенный путь согласования в правительстве. И я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают нас на передовой уже около двух лет… Мы понимаем, что это будет несколько недель.

Детали: Калмыкова добавила, что начало реализации норм законопроекта также ожидается в течение недель или более месяца.

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