ВОЙНА В Украине На Львовщине разоблачена преступная группа, незаконно переправлявшая военнообязанных за границу

2024-01-16 15:37

Разоблачена организованная преступная группа, которая наладила канал незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин под видом водителей, осуществляющих перевозку пассажиров. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что руководитель предприятия, занимающегося международными перевозками, организовал услуги по незаконному трансферу для мужчин призывного возраста. К схеме он приобщил трех сообщников.

Фигуранты искали клиентов, намеревавшихся уклониться от мобилизации и незаконно уехать за границу. Для этого злоумышленники заключали с псевдоводителями фиктивные договоры о трудоустройстве, в дальнейшем сведения о них вносились в систему Шлях. Стоимость такой "услуги" зависела от срока пребывания за границей. Билет стоил 4 000 евро с человека.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли транспортные средства, которые использовались для противоправной деятельности, мобильные телефоны, компьютерную технику, печати и штампы, черновые записи и фиктивные документы на трудоустройство.

Четверым фигурантам сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу. Им грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Участникам схемы избраны меры пресечения.